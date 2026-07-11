Iğdır FK, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK, Karacabey Belediyespor'dan Fahri Pınar ve Yozgat Belediyesi Bozokspor'dan Eren Karataş ile sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, iki futbolcuyu kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Iğdır ekibi, 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor forması giyen Fahri Pınar ile 3+1, 3. Lig ekiplerinden Yozgat Belediyesi Bozokspor'dan Eren Karataş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız