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Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın kardeşi vefat etti

Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın kardeşi vefat etti Haber Videosunu İzle
Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın kardeşi vefat etti
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Kanal 7'deki "Muhabbet Kapısı" programını sunan İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, canlı yayın esnasında 4 aydır yoğun bakımda olan kardeşi Davut Karataş’ın vefat haberini aldı. Acısını yayında izleyicileriyle paylaşan Karataş, "Kardeşimi kaybettik, bu yayını sürdürmem zor olacak" diyerek dua istedi. Yardımseverliğiyle bilinen Davut Karataş’ın cenazesinin Karabük’te defnedilmesi bekleniyor.

  • Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın kardeşi Davut Karataş, 4 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu ve vefat etti.
  • Davut Karataş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyordu ve üniversite mezunuydu.
  • Cenaze, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden alınarak Karabük'e götürülecek ve yarın öğle namazında Karabük'te cenaze namazı kılınacak.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan "Muhabbet Kapısı" programını sunan ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, canlı yayın sırasında hayatının en zor anlarından birini yaşadı. Program devam ederken kardeşinin vefat haberini alan Karataş, acı haberi canlı yayında izleyicileriyle paylaştı.

"4 AYDIR YOĞUN BAKIMDAYDI"

Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Karataş, kardeşinin vefat haberini duyururken şu ifadeleri kullandı:

"Az önce bir haber aldım. Ortancamız, Yusuf'la benim aramdaki Davut Karataş... Kardeşim 4 aydır yoğun bakımdaydı, şimdi vefat haberi geldi. Bu yayını sürdürmem biraz zor olacak ama sizlerden anlayış ve dua bekliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun."

"BAŞKASININ HAYRINA KOŞARDI"

Kardeşinin yardımsever kişiliğinden ve hayatından bahseden Karataş, "O da güzel yaşadı. Kur'an ehliydi; güzel Kur'an ve ezan okurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyordu, üniversite mezunuydu. Çok dostu vardı, başkasının hayrına hep koşardı. Sürekli başkasının işini yapmaktan kendi işini yapamazdı. Öyle bir yönü vardı, Davut'u kaybettik." sözleriyle kardeşini yad etti.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANACAK 

Cenaze süreciyle ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Karataş, "Bugün Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden cenazemizi alacağız. Karabük'e götürme niyetimiz var, yarın öğle namazında Karabük'te cenaze namazı kılınacak. Henüz net istişare etmedik, babam da hayatta ona da soracağız. Dünya böyle; bir taraftan hayat devam ediyor, bir taraftan doğanlar ve ölenler var." diyerek izleyicilerden ruhu için Fatiha istedi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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