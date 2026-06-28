100'üncü Gazi Koşusu'nun kazananı Halis Karataş, "100'üncü yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı 'Bay Nalçakan' isimli safkan, 2.29.49'luk derecesiyle kazandı. Usta jokey Halis Karataş, kariyerinin 7'nci Gazi Koşusu zaferini yaşadı. Yarışın ardından Halis Karataş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Muhteşem bir atmosferin yaşandığını dile getiren Halis Karataş, "Her yıl camia olarak çok heyecanlıyız. Herkes atını en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor. Ama bu senenin önemi 100'üncü yıl olmasıydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına önemli bir koşu. Ben, jokey olarak ve tüm meslektaşlarım, at sahipleri, bütün camia, üzerine yarışseverler de merakla bugünü bekliyordu. Muhteşem bir atmosfer vardı. Benim adıma çok güzel bir gündü. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum" yorumlarında bulundu.

'SINIRSIZ BİR GÜCÜ OLDUĞUNU BANA GÖSTERDİ'

Startı iyi aldığını belirten Halis Karataş, safkanının yarış boyunca kendisini hiç zorlamadığını dile getirdi. Karataş, "Önceki yarışlarda herhalde 1-2 kere beklemiş benim safkan. ve o yarışlarda çok iyi bir netice almamıştı. Ben, daha ilk Ankara'daki idmana çıktığımda bu atın beklemede bir sorunu olacağını düşünmemiştim. Ama Ankara'daki Mehmet Akif Ersoy Koşusu'nda gücü ne kadar diye orada bir görmek istedim. Hakikaten orada sınırsız bir gücü olduğunu bana gösterdi. Çünkü 1400'den sonraki 12-12-12 gibi çok ciddi bir tempo yapması ve fotoya gelirken dahi hiçbir şekilde aksiyonunun küçülmemesi, mesafe olarak da hiçbir sıkıntısı olmadığını göstermişti. O yüzden çok ümitliydim. Bugün de startı iyi aldı. Sonrasında 4-5'lere kaldık. Oralarda hiç kantarıma yüklenmedi. Beni hiçbir şekilde zorlamadı. Tamamen bana tabiydi. O şekilde 800'lere kadar yürüdük. 700'lere geldiğimizde biraz duvar gibi oldu. Ayhan'ın atı hafif dışarı açılır gibi olduğunda ben girdim ve 'haydi' dememle beraber oradan çıktığında zaten benim için yarış bitti" dedi.

'TRİBÜN TEZAHÜRATLARI ÇOK DUYGULANDIRDI'

Seyirci desteğinden dolayı çok duygulandığını dile getiren Karataş, sözlerine şöyle devam etti:

"39'uncu senem doluyor. Onlar her zaman benim başımın tacıdır. Onlara en iyi şekilde layık olmaya çalıştım. Her bindiğim atı en iyi yere getirmeye çalıştım. Onun da çok iyi bilincindeler. Gerçekten ben atın yanında yürürken özellikle 1'inci ve 2'nci tribünün tezahüratları beni çok duygulandırdı. Keza beni daha da motive etti ve özgüvenimi tazeledi. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum."

Yarışın bine kadar çok yavaş tempoda geçtiğini ifade eden Halis Karataş, "Aslında kağıt üzerinde yarış öncesine baktığımızda bu yarışın bu tempolarda gitmemesi, daha ciddi tempolu olacağını düşünüyordum. Bine kadar hiç öyle bir tempo olmadı. Çok yavaş bir tempo oldu. Bu durum benim işime yaradı. Bizim için her şey çok güzeldi" diye konuştu.

100'üncü yılın kendisi adına önemine değinen Halis Karataş, "Ben artık onlara bakmıyorum. Ahmet arkadaşımızın önünde çok uzun yıllar var. 9'ları, 10'ları rahatlıkla kırma imkanına sahip. 100'üncü yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" diyerek sözlerini noktaladı.

ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

100'üncü Gazi Koşusu'nun ödül töreni de yapıldı. Şampiyon atın sahibi Emrah Nalçakan'a kupayı Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen takdim etti. Kazanan atın antrenörü adına Olga Nalçakan, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya'nın elinden plaket aldı. 100'üncü Gazi Koşusu'nu kazanan Halis Karataş'a ödülünü 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay verdi. Karataş daha sonra şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

Gazi Koşusu'nun birincisi 50 milyon TL para ödülünün sahibi oldu. Koşuda ikinci olana 20 milyon TL, üçüncü olana 10 milyon TL, dördüncü olana 5 milyon TL ve beşinci olana 2 milyon 500 bin TL para verildi. Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesinin yanı sıra 100'üncü Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt ücretleri, at sahibi primi ve diğer ödemelerle birlikte 126 milyon 860 bin TL gelir elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı