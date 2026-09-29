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MSB, TCG Karataş personelinin Gazimağusa'da ailelerini ağırladığını duyurdu

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MSB, TCG Karataş personelinin Gazimağusa'da ailelerini ağırladığını duyurdu
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MSB, 'Mehmetçik ile Bir Gün' projesi kapsamında TCG Karataş personelinin Gazimağusa'da ailelerini ağırladığını duyurdu. Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamındaki ziyarette aileler denizlerdeki yaşama tanıklık etti, gençlere askerlik mesleği tanıtıldı.

TCG Karataş gemisinin personeli 'Mehmetçik ile Bir Gün' projesi kapsamında ailelerini ağırladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından 'Mehmetçik ile Bir Gün, denizlerimizde güçlü bir bağ' notuyla bir paylaşım yaptı. MSB'nin paylaşımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa şehrinde düzenlenen 'Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü' ile 'Mehmetçik ile Bir Gün' projesi kapsamında, TCG Karataş gemisinin personeli, ailelerini ağırladı. Gençlerimize askerlik mesleğinin tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen ziyarette ailelerimiz, Deniz Kuvvetlerimizin denizlerdeki yaşamına yakından tanıklık etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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