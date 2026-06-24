Kudüs Makale Yarışmasında Tunceli'ye Türkiye birinciliği

Türkiye Liseler Arası Kudüs Makale Yarışması'nda Tunceli Dersim Anadolu Lisesi öğretmeni Sebile Çakmak ve öğrencisi Sıla Karataş, hazırladıkları özgün makaleyle Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Mirasımız Kudüs Derneği iş birliğinde düzenlenen Türkiye Liseler Arası "Kudüs Makale" Yarışması'nda Tunceli önemli bir başarıya imza attı. Dersim Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sebile Çakmak danışmanlığında yarışmaya katılan öğrenci Sıla Karataş, hazırladıkları özgün makale ile yarışmanın büyük finaline kalmaya hak kazandı. Final aşamasında gerçekleştirilen sunumlarda jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda Tunceli ekibi, Kültür ve Edebiyat alanında Türkiye birincisi seçildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı