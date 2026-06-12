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Denizde boğulma tehlikesi geçiren kız kardeşleri çevredekiler kurtardı

Denizde boğulma tehlikesi geçiren kız kardeşleri çevredekiler kurtardı
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Adana'nın Karataş ilçesinde denize giren 10 yaşlarındaki iki kız kardeş, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklar hastaneye kaldırıldı.

ADANA'nın Karataş ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kız kardeş, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Karataş ilçesindeki Çamlık Mesire Alanı'ndaki sahilden denize giren 2 kız çocuğunun suda çırpındığını görenler, yardıma koştu. Sahildeki bir kişi, boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşlarındaki kardeş oldukları belirtilen çocukları kucağına alarak kıyıya çıkardı. İlk müdahaleyi çevredekiler yaparken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, çocukları ambulansla Karataş Devlet Hastanesi'ne götürdü. O anlar, sahildekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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