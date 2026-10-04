Haberler

Prof. Dr. Güneyli, Adana ve Osmaniye depremlerinin küçülerek sönümleneceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Prof. Dr. Hakan Güneyli, Adana Saimbeyli'deki 4,8, 4,9 ve 4,4 ile Osmaniye Sumbas'taki 5,2 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Depremlerin küçülerek sönümleneceğini, Karataş-Yumurtalık fayının deprem oluşturma potansiyeli olduğunu ve yağışlı dönemde kütle hareketi riskine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Güneyli, Adana ve Osmaniye'deki depremlere ilişkin, "Şimdiye kadar olan verileri değerlendirdiğimizde bu depremlerin küçülerek ve meydana geliş aralıkları da uzayarak sönümleneceğini söyleyebiliriz." dedi.

Güneyli, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,8, 4,9 ve 4,4 büyüklüğündeki sarsıntılar ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Bölgenin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilendiğini anımsatan Güneyli, "Bu depremleri, 6 Şubat depremlerinde oluşan elastik deformasyon enerjisinin, batı ve güneybatıya doğru aktarılmasıyla orada biriken enerjinin bir şekilde açığa çıkması sonucunda oluşan depremler olarak ifade edebiliriz." diye konuştu.

Güneyli, mevcut verilere göre deprem aktivitesinin zamanla küçülen sarsıntılar şeklinde devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar meydana gelen depremleri incelediğimizde 5,2'lik en büyük depremden önce 5 küçük, 5,2'den sonra da 22-25 deprem daha olduğunu ve bu depremlerin de 5,2'den daha küçük depremler silsilesi şeklinde azalarak devam ettiğini görüyoruz. Şimdiye kadar olan verileri değerlendirdiğimizde bu depremlerin küçülerek ve meydana geliş aralıkları da uzayarak sönümleneceğini söyleyebiliriz. Artçılar devam edebilir, şimdiye kadar olan büyüklükteki artçılar gibi fakat aralıkları daha uzun olacak şekilde artçılar meydana gelebilir."

"Karataş- Yumurtalık fayının deprem oluşturma potansiyelinin olduğunu düşünüyorum"

Prof. Dr. Hakan Güneyli, 6 Şubat depremlerinden sonra enerji transferinin yıllarca devam edebileceğini belirtti.

Bölgedeki fayları değerlendiren Güneyli, "Karataş-Yumurtalık fayının önümüzdeki süreçte deprem oluşturma potansiyelinin olduğunu düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Güneyli, depremlerin ardından toprak kayması ve kaya düşmesi gibi risklerin arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu anda oldukça yağışlı dönemden geçiyoruz. Bu bağlamda yüksek eğim, jeolojik koşullar, zemin koşulları ve yağış ile depremi ilişkilendirdiğimiz zaman birçok faktörün bir araya gelmesi, o bölgede ciddi kütle hareketi riskini ortaya çıkarabilir. Bu anlamda özellikle bölgede yaşayan halkımızın kütle hareketlerine dikkat ederek yaşamalarında fayda var."

Kaynak: AA
Kasayı boşalttı, keyfine baktı! Market hırsızının rahatlığı pes dedirtti

Rahatlığı pes dedirten hırsız kameraya yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme

Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme

Alışveriş husumeti kundaklamayla bitti! 6 otomobili küle çevirdiği anlar kamerada

Alışveriş husumeti kundaklamayla bitti! 6 aracı böyle yaktı
Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler

Süper Lig ertelenecek mi? Türk futbolunda sıcak saatler
Bakan Tekin'den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek

Milyonlarca öğrencinin beklediği açıklama: Hiçbir şey değişmeyecek
Lüleburgaz'da bıçaklı kavga! 16 yaşındaki Abdul Melih Bostancı hayatını kaybetti

Tartışma bıçaklı kavgaya döndü! 16 yaşındaki Melih kurtarılamadı
Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti! İlk fotoğraf geldi

Aşkını ilan etti! Devrim Özkan, ünlü oyuncuyla ilk karesini paylaştı
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor

Tarih verildi, tabelada rakam sert değişecek