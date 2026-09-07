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Seydikemer'de trafik kazası: 2 ölü

Seydikemer'de trafik kazası: 2 ölü
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MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü İsa Bozkurt (44) ile yanındaki Ramazan Karataş (41), hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü İsa Bozkurt (44) ile yanındaki Ramazan Karataş (41), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Alaçat Mahallesi'nde meydana geldi. Seydikemer'den Kaş'a giderken İsa Bozkurt'un kontrolünü yitirdiği 48 AEM 492 plakalı otomobil, refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, sürücü Bozkurt ile yanındaki Ramazan Karataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden İsa Bozkurt ve Karataş'ın cenazeleri, Seydikemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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