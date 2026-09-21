Adana Karataş'ta muhasebeci olarak başladığı tersanede Figen Başcı gemi ustası oldu

Adana'da 16 yıl önce evrak işleriyle ilgilenmek için eşinin tersanesinde çalışmaya başlayan 46 yaşındaki Figen Başcı, zamanla mesleğin inceliklerini öğrenip gemi, yat ve tekne imalatında ustalaştı.

İki çocuk annesi Başcı, Karataş ilçesinde tersane işleten eşi Cumhur Başcı'ya destek olmak için 2010'da muhasebe işlerini üstlenmeye karar verdi.

Tersanedeki ilk döneminde evraklarla ilgilenen Başcı, üretim süreçlerini takip ettikçe gemi, yat ve tekne yapımına merak saldı.

Başcı, eşinden ve tersanede çalışan ustalardan kaynak yapmayı ve tornacılığı öğrendi.

Zamanla imalat sürecinin farklı aşamalarında görev alan Başcı, deniz araçlarının üretimi ve tamiratında ustalaştı.

"Zor ama güzel ve keyifli"

Figen Başcı, AA muhabirine, eşinin yanında büyük projelerde görev aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

İşe muhasebeci olarak başladığını belirten Başcı, "Zamanla işe merak saldım. 'Kaynak falan da yapabilirim' dedim. Yavaş yavaş başladım. Çok keyif aldığım bir yer." dedi.

Yıllarca emek verdiği mesleğe alıştığını kaydeden Başçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmaya başladığımda 'Kadınlar girer mi bu işe?' dedim. Hatta biraz tedirgin olmuştum ama çalıştıkça 'Neden olmasın?' dedim. Kadınların girdiği her yer güzelleşiyor. Zor ama güzel ve keyifli. Mutlu oluyorum, eşime de destek oluyorum. Çalışıp verimli oldukça insan daha çok çalışmak istiyor."

Tersanede vakit geçirmeyi sevdiğini dile getiren Başcı, "Tekne yaptığımızda kaynak yapıyorum, motor bağlıyorum. Her şeyiyle bizzat ilgileniyorum. Memnunum, iyi ki de girmişim. Hatta bu işe daha gençken girmek isterdim. 40-50 ton ağırlığındaki gemilerde emeğim olduğu için çok mutluyum." diye konuştu.

Cumhur Başcı da eşinin tersanedeki tüm işleri yapabildiğini vurgulayarak, "Eşim, ben olmasam bile sektörü yürütebilecek gemi ustası oldu. Hiç gözüm arkada değil. Eşimle mutluyum. Beni büyük yükten kurtardı. Gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA