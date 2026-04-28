Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş Elazığ'daki Hastanelerin "Satış" Kararını Eleştirdi

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, 24 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Ruh Sağlığı Hastanesi ile Askeri Hastanenin bulunduğu arsa ve taşınmazların özelleştirme kapsamına dahil edilmesine tepki gösterdi. Karataş, "Özelleştirme kapsamına bahsi geçen bu iki hastane de satılırsa şehir merkezinde bir kamu hastanesi kalmayacak" dedi.

Karataş, yaptığı açıklamada, kararın kamu sağlık hizmetleri açısından risk taşıdığını belirterek, şehir merkezinde kamu hastanesi kalmayabileceği uyarısında bulundu. Karataş, şöyle konuştu:

"Şehrin doğusunda Fethi Sekin Hastanesi, batısında da inşaata başlayacak Fırat Üniversitesi Hastanesi var. Özelleştirme kapsamına bahsi geçen bu iki hastane de satılırsa şehir merkezinde kamu hastanesi kalmayacak. Yıkılan SSK Hastanesi'nin bulunduğu yere de 2. basamak bir hastanenin yapılması konusunda maalesef sözler tutulmadı. Askeri Hastane'de bulunan Sağlık İl Müdürlüğü binamız ve Ruh Sağlığı Hastanemiz faal olarak vatandaşlara hizmet vermektedir. Özelleştirme kapsamında görünen 71 taşınmaz içinde faal olan tek hastaneler bunlardır. Bu yapıların özelleştirme kapsamından çıkartılarak hizmete devam etmeleri sağlanmalıdır. İlimizdeki Askeri Hastane'nin özelleştirme kapsamından çıkarılması gerekmektedir. İlimizin siyasi ve bürokratlarını göreve davet ediyorum. Bu durum sağlık hizmetlerinin alınabilmesi için gerekli bir durumdur."

