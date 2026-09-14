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İlahiyatçı Mustafa Karataş'ın kardeşi Davut Karataş'ın cenazesi Karabük'te defnedildi

İlahiyatçı Mustafa Karataş'ın kardeşi Davut Karataş'ın cenazesi Karabük'te defnedildi
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İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın vefat eden kardeşi Davut Karataş, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın vefat eden kardeşi Davut Karataş, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Karataş'ın cenazesi, yakınları tarafından 100. Yıl Mahallesi Yeni Camisi'ne getirildi.

Mustafa Karataş, burada taziyeleri kabul etti.

Karataş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karabük köyü mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, eski AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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