LGS'ye geç kalan öğrenciye otobüs şoföründen duyarlılık: Güzergahını değiştirip yetiştirdi

VAN'ın Erciş ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava geç kalan öğrenciyi, özel halk otobüsü şoförü Özcan Osman Karataş güzergahını değiştirip son dakikada yetişti.

LGS kapsamındaki merkezi sınav için öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gitmek üzere yola çıktı. Erciş ilçesi Sahilkent Mahallesi'ndeki Şehit Abdulkadir Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan bir öğrenci ise geç kalma tehlikesi yaşadı. Öğrenci, sınava 15 dakika kala Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Özcan Osman Karataş'ın kullandığı özel halk otobüsüne bindi. Öğrencinin sınava yetişmesi gerektiğini söylemesi üzerine Karataş, aracının güzergahını değiştirerek okulun bulunduğu noktaya yöneldi. Kapılarının kapanmasına 2 dakika kala öğrenci okula giriş yaptı. Öğrenci, otobüs şoförü Karataş'a teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı