Kocaelispor, Haydar Karataş'ı kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi Kocaelispor, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Haydar Karataş'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
KOCAELİSPOR, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Haydar Karataş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlı ekip, Fenerbahçe'den sol kanat oyuncusu Haydar Karataş'ı renklerine bağladığını açıkladı. Kulübün sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kocaelispor'umuza hoş geldin Haydar Karataş. Futbolcu Haydar Karataş ile kulübümüz arasında 4 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz."
Haydar Karataş, son olarak geçen sezon 1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da forma giydi.