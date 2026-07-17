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Kocaelispor, Haydar Karataş'ı kadrosuna kattı

Kocaelispor, Haydar Karataş'ı kadrosuna kattı
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Süper Lig ekibi Kocaelispor, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Haydar Karataş'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

KOCAELİSPOR, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Haydar Karataş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlı ekip, Fenerbahçe'den sol kanat oyuncusu Haydar Karataş'ı renklerine bağladığını açıkladı. Kulübün sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kocaelispor'umuza hoş geldin Haydar Karataş. Futbolcu Haydar Karataş ile kulübümüz arasında 4 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz."

Haydar Karataş, son olarak geçen sezon 1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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