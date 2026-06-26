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Çermik'te öğrencilere karneleri dağıtıldı

Çermik'te öğrencilere karneleri dağıtıldı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Kaymakam Adem Karataş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, Saray İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi, iyi tatiller diledi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Kaymakam Adem Karataş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, Saray İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Sınıfları ziyaret eden Karataş ve Baran, öğrencilere karnelerini karne ve hediye verdi.

Kaymakam Karataş, tüm öğrencilere iyi tatiller dileyerek, emek veren öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten
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