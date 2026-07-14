Afyonkarahisar şoför esnafının sesi, Ankara'da daha güçlü çıkacak

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu bünyesinde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sonrasında, Afyonkarahisar şoför esnafı adına önemli bir temsil görevi daha üstlenildi. Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Karataş, TŞOF Trafik AŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Yaklaşık bir milyon kayıtlı şoför esnafını temsil eden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun çalışmaları kapsamında, TBMM'de gerçekleştirilen kanun düzenlemelerinde aktif rol üstlenen ve ulaştırma sektörüne yönelik önemli projelere öncülük eden TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'in başkanlığındaki yönetimde yer alan Karataş, Afyonkarahisar şoför esnafının Ankara'daki temsil gücünü artıracak.

Ülkenin önemli geçiş güzergâhlarında dinlenme tesisleri ile turizm bölgelerine yönelik yatırımların hayata geçirilmesinde önemli katkılar sunan federasyonun yeni dönem çalışmalarında Afyonkarahisar da etkin şekilde temsil edilecek.



BAŞKAN KARATAŞ: “ESNAFIMIZIN DESTEĞİ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ”

TŞOF Trafik AŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Karataş, şunları söyledi: “Şoför esnafımızın desteği ve güveniyle Ankara'da da esnafımızın gür sesi olmaya devam edeceğiz. Başta ilimiz olmak üzere ülkemizin birçok noktasında hayata geçirilecek yatırımlara ve sektörümüzü ilgilendiren kanuni düzenlemelere önemli katkılar sunacağımıza inanıyoruz. Bu önemli göreve layık görülmemizde emeği bulunan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanımız Sayın Mehmet Yiğiner başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum.”

“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Karataş, şoför esnafının birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini vurgulayarak, “Biz büyük bir aileyiz. Esnafımızın haklarını korumak, sorunlarına çözüm üretmek ve sektörümüzü daha ileri taşımak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Platformu