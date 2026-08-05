Çermik Kaymakamı Karataş, kırsal mahalle yollarını denetledi
Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Saltepe Mahallesi'nde tamamlanan mahalle yolunun parke çalışmalarını yerinde inceleyerek denetimler yaptı. Karataş, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.
Çermik Kaymakamı Adem Karataş, kırsal mahallelerde yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Saltepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan mahalle yolunun parke çalışmalarını beraberindeki heyetle inceleyip denetimler yaptıktan sonra, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla hasbihal eden Karataş, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı