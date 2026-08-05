Çermik Kaymakamı Karataş, kırsal mahalle yollarını denetledi

Çermik Kaymakamı Adem Karataş, kırsal mahallelerde yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Saltepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan mahalle yolunun parke çalışmalarını beraberindeki heyetle inceleyip denetimler yaptıktan sonra, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla hasbihal eden Karataş, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı