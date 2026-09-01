Cem Yılmaz'a ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde 29 Ağustos günü kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servis Pratisyen Hekimi Dr. Erdoğan Karataş ve Dr. Edanur Canpolat'ın müdahaleleriyle kurtuldu. Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'a teşhisi koyan ve hayatını kurtaran Dr. Karataş, "29 Ağustos günü Cem Yılmaz bize şiddetli bir göğüs ağrısıyla başvurdu. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde Cem beyin EKG'sini çekip, hayati fonksiyonlarına baktılar. EKG'sini bana gösterdiklerinde bunun direkt bir kalp krizi olduğunu anladım" dedi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde 3 gün önce kalp krizi geçirdi. Ayvacık Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Cem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesine sevk edilerek burada anjiyo oldu. Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Cem Yılmaz'a el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapıldı. Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan Cem Yılmaz, 2 günlük takip süresini doldurmasının ardından dün akşam saat 19.30 sıralarında taburcu oldu.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, Ayvacık'taki doktorların müdahalesiyle kurtuldu

Ünlü komedyen, Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servis Pratisyen Hekimi Dr. Erdoğan Karataş ve Dr. Edanur Canpolat'ın müdahaleleriyle kurtuldu. Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle kendi imkanlarıyla Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen Cem Yılmaz'a çekilen EKG sonrası kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Yaklaşık 20 dakika içinde kan sulandırıcı ilaç ve müdahalenin ardından ambulans ile Cem Yılmaz ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi. Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servis ekibinin hızlı tanı ve anında müdahalesi sayesinde Cem Yılmaz'ın hayatı kurtulurken, Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servis Acil Servis Pratisyen Hekimi Dr. Erdoğan Karataş ve Dr. Edanur Canpolat ve görevli sağlık personelinin özverili müdahalesi büyük takdir topladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Acil Servis Pratisyen Hekimi Dr. Edanur Canpolat, "Cem bey bize şiddetli göğüs ağrısıyla ayaktan başvurdu. Önce doktor arkadaşım Erdoğan Karataş EKG'sini görüp bana gösterdi. EKG'si kalp kriziyle uyumluydu. Hızlıca Cem beyin yanına giderek ilk muayenesini gerçekleştirdi. Muayenesinden sonra 112 ile sevkini görüşmek üzere 112 üzerinden ÇOMÜ'yü aradım. Sonrasında kan sulandırıcılarını başladık. Ambulans ile sonra hızlıca sevkini planladık" dedi.

Acil Servis Pratisyen Hekimi Dr. Erdoğan Karataş ise, "29 Ağustos günü Cem Yılmaz bize şiddetli bir göğüs ağrısıyla başvurdu. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde Cem beyin EKG'sini çekip, hayati fonksiyonlarına baktılar. EKG'sini bana gösterdiklerinde bunun direkt bir kalp krizi olduğunu anladım. Hızlı bir şekilde içeriye gidip Cem beyi kardiyak monitörize ettim. Yani kardiyak olarak takip etmemiz gereken bir hasta olduğu için kardiyak monitörize ettim. Kan sonuçlarını hiç beklemeden diğer doktor arkadaşıma danışarak o sevk transport işlemlerini yaparken ben de Cem beyin başında bekleyip, hem medikal tedavisini hem de kardiyak olarak monitörizasyonunu takip ettim. Yaklaşık 15-20 dakikada kadar bizim hastanemizde kaldı. Ondan sonra ÇOMÜ Hastanesine sevkini başlattık ve sevk oldu. Orada çok başarılı bir anjiyosu yapılmış" diye konuştu.

"Kalp krizinde dakikalar önemlidir"

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Sertaç Giresunlu da yaptığı açıklamada, "Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü olarak öncelikle sayın Cem Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine ve yakınlarına geçmiş olsun diyor, sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesini temenni ediyorum. Cem beyin yaşadığı süreç, aslında acil sağlık hizmetlerinde erken başvurunun, zamanın ve kurumlar arasındaki koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Hastamız Ayvacık Devlet Hastanemizde göğüs ağrısı nedeniyle değerlendirilmiş; yapılan ilk değerlendirmelerin ardından akut miyokard enfarktüsü, yani kalp krizi düşünülerek ileri merkez ihtiyacı belirlenmiştir. Bunun üzerine 112 Komuta Kontrol Merkezimiz, ambulans ekibimiz ve ilgili sağlık kuruluşlarımız arasındaki koordinasyon hızla başlatılmıştı. Burada Acil Sağlık Hizmetlerimizin reaksiyon hızını gösteren çok önemli bir veri var. 112 çağrısından yalnızca 25 saniye sonra vaka ambulans ekibimize veriliyor ve çağrıdan sadece 44 saniye sonra ambulansımız hareket ediyor. Hastamız ambulansa alındıktan sonra gerekli tıbbi takip altında, monitörize şekilde ÇOMÜ Hastanesine naklediliyor. Vatandaşlarımız için Çanakkale Acil Sağlık Hizmetleri aynı hassasiyetle ve aynı reaksiyon anlayışıyla çalışmaktadır. Çünkü acil sağlık hizmeti yalnızca bir ambulansın hastayı bir noktadan başka bir noktaya taşıması değildir. Sahadaki ekiplerimiz, 112 Komuta Kontrol Merkezimiz ve hastanelerimiz arasında 7 gün 24 saat çalışan büyük bir organizasyondur. Özellikle kalp krizi, inme ve ağır travma gibi zamanla yarıştığımız durumlarda hedefimiz; hastayı, doğru zamanda, doğru sağlık kuruluşuna, güvenli bir şekilde ulaştırmaktır. Kalp krizinde dakikalar önemlidir; Acil Sağlık Hizmetlerinde ise biz o dakikaları saniyelerden başlayarak yönetiyoruz. Cem beyin yaşadığı bu olay da erken başvurunun ve hızlı sağlık organizasyonunun önemini bir kez daha göstermiş oldu. Ben bu vesileyle o gece görev yapan ambulans ekibimizin ve Komuta Kontrol Merkezimizin şahsında, Çanakkale'nin dört bir yanında gece gündüz görev yapan bütün Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Cem Yılmaz'a da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine sağlıklı günler diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı