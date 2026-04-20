Nadir misafirler kar altında görüntülendi: Refahiye'de kızıl geyik heyecanı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar yağışı altında beslenen üç kızıl geyik, doğanın zenginliğini gözler önüne serdi. Berfin Karataş tarafından kaydedilen görüntüler, nadir görülen bu canlıların bölgedeki varlığını belgeledi.

Kızıl geyikler, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde nadir anlara sahne oldu. Kar yağışı altında doğada beslenen üç kızıl geyik, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Refahiye kırsalında kaydedilen görüntüler, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini bir kez daha ortaya koydu. Erzincan'da Munzur Dağları çevresinde popülasyonu artan dağ keçisi ve çengel boynuzlu (şamua) keçilere sıkça rastlanırken, kızıl geyiklerin görülmesi oldukça nadir kabul ediliyor.

Refahiye'nin Baştosun köyü kırsalında görüntülenen geyikler, uzun süredir bölgenin doğal yaşamını belgeleyen ve sosyal medyada "Doğadaki Kız" olarak tanınan Berfin Karataş tarafından kaydedildi.

Giresun yönünden geldikleri tahmin edilen kızıl geyiklerin, bölgede ikinci kez görüntülendiği belirtildi. Doğada bir süre beslenen geyikler, daha sonra gözden kayboldu. - ERZİNCAN

İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi

Korkulan oldu! İran'dan savaş gemisini vuran ABD'ye misilleme
Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti

İsrail'in en büyük dostu ilan ettiği lideri sımsıkı kucakladı
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim

Okul saldırıları sonrası tedirgin eden bir paylaşım daha
Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik

Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı

Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Altından bambaşka kişiler çıktı
Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti

İsrail'in en büyük dostu ilan ettiği lideri sımsıkı kucakladı
Erzurum’da Süper Lig coşkusu caddelere sığmadı

5 yıllık bekleyişin acısını halaylarla, türkülerle çıkardılar

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi

Eski valinin en yakınındaki ismin ifadesi ortaya çıktı