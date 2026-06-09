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Sahildeki kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Sahildeki kaçak yapıların yıkımı sürüyor
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Adana'nın Karataş ilçesinde sahildeki kaçak yapıların yıkım işlemleri valilik koordinesinde devam ediyor. Alanların vatandaşların kullanımına açılması hedefleniyor.

Adana'nın Karataş ilçesinde sahildeki kaçak yapıların yıkım işlemleri sürüyor.

Valilik koordinesinde ilgili kurumların iş birliğiyle Karataş sahilinde işgal altındaki alanların yeniden vatandaşların ortak kullanımına açılmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda sahil alanlarındaki işgal ve kaçak yapılaşmalara yönelik gerekli yıkım işlemleri devam ediyor. Karataş sahillerine yönelik hazırlanan projelerin etüt, planlama ve proje süreçlerinin ise ilgili Bakanlıklardaki onayların ardından yapım aşamasına geçileceği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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