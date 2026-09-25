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Kırıkhan'da bahçe yangını Karataş Mahallesi'nde kontrol altına alındı

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Kırıkhan'da bahçe yangını Karataş Mahallesi'nde kontrol altına alındı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılarak müdahale sonlandırıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan bahçe yangını, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Karataş Mahallesi'nde meydana gelen bahçe yangınına itfaiye ekipler tarafından müdahale edildi. Yapılan çalışmalarla yangının çevreye yayılmasının önüne geçilerek alevler kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmasıyla soğutma işlemleri tamamlanarak yangına ilişkin müdahale sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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