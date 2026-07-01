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Adana'da altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi ihale edilecek

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Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi, 1 milyar 291 milyon TL keşif bedeliyle 28 Temmuz'da ihale edilecek.

Adana'da altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi ihale edilecek.

Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının (TDİOSB) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteğiyle hayata geçirilecek Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri OSB alanına ait altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

Toplam 643,44 hektar büyüklüğündeki işin ihalesi kapsamında yol, içme ve kullanma suyu, atık su ve atık su arıtma tesisi, yağmur suyu, elektrik dağıtım, çevre aydınlatma ve telekom şebekesi yapım işleri gerçekleştirilecek.

Keşif bedeli 1 milyar 291 milyon 673 bin 38 lira 99 kuruş olarak belirlenen iş için 38 milyon 750 bin 191 lira geçici teminat istenecek.

İhale, 28 Temmuz saat 10.00'da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde yapılacak. İşin 15 Eylül 2027'ye kadar tamamlanması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
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