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Fethiyespor, Eray Karataş ve Muhammed Akarslan'ı renklerine bağladı

Fethiyespor, Eray Karataş ve Muhammed Akarslan'ı renklerine bağladı
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2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Fethiyespor, Kahramanmaraş İstiklalspor'dan Eray Karataş ve Muhammed Akarslan ile resmi sözleşme imzaladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer harekatını sürdüren Fethiyespor aynı takımdan iki futbolcuyu renklerine bağladı. Lacivert-beyazlılar sağ kanat Eray Karataş ve daha önce anlaştığı orta saha Muhammed Akarslan ile resmi sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Fethiyespor'umuz, son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen Eray Karataş ve Muhammed Akarslan ile anlaşmaya varmıştır. Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte futbolcularımız resmi sözleşmeye imza attı. İki oyuncumuza da kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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