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Adana'da polis, tatilcilere "KADES" ve "HAYAT 112 Acil" uygulamalarını anlattı

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Adana'da polis ekipleri, Karataş sahilinde tatil yapan vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve HAYAT 112 Acil uygulamaları hakkında bilgilendirme yaparak hırsızlık, dolandırıcılık ve boğulma olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Adana'da polis ekipleri, kentte tatil yapan vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile "HAYAT 112 Acil" hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Karataş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Karataş sahilinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ekipler, vatandaşlara "KADES" ve "HAYAT 112 Acil" uygulamalarının kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler ayrıca vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık ve boğulma olaylarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda da bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel
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