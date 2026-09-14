Hazırlıklarını tamamlayan Akdenizli balıkçılar yeni av sezonundan umutlu

ADANA/MERSİN/ EKİP - Akdeniz'de av yasağının sona ereceği 16 Eylül öncesi hazırlıklarını tamamlayan Adana, Mersin ve Hatay'daki balıkçılar, "vira bismillah" diyerek başlayacakları yeni sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

Sezonun kapandığı 15 Nisan'dan bu yana denize hasret kalan balıkçılar, yeniden mavi sulara açılmadan önce hummalı hazırlık yaptı.

Bakım, boya ve yenileme işlemleri yaptıkları teknelerini suya indiren balıkçılar, ağlarını tamir etti.

Adana, Mersin ve Hatay'daki balıkçılar, 15 Eylül'ü 16 Eylül'e bağlayan gece denize açılacak.

Akdeniz'deki Türk kara sularında mesai harcayacak balıkçılar, sezonun bereketli geçeceğine inanıyor.

"Av sezonundan çok ümitliyiz"

Adana Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu, AA muhabirine, Akdeniz'deki av sezonunun sıcak hava nedeniyle diğer denizlere göre daha geç başladığını söyledi.

Karataş ilçesinde yaklaşık 3 bin 500 kişinin balıkçılık sektöründe istihdam edildiğini dile getiren Safsoylu, şöyle konuştu:

"Geçen sezon hava muhalefetinden dolayı balıkçılarımız pek çalışmadı. Normalde ayda 20-25 gün çalışmaya çıkacağımız zamanlarda hava muhalefetinden dolayı bu süre 10 güne düştü. 2026-2027 av sezonundan çok ümitliyiz. 15 Eylül gecesini dört gözle bekliyoruz. Bol balığın çıkmasını ümit ediyoruz. Bütün amacımız Türkiye ekonomisine katkı sağlamak ve halkımıza ucuz balık yedirmek."

Karataş'taki balıkçılardan Mahmut Oktay da tekne ve ağlarını bakımdan geçirdiğini belirterek, "Bu sezon büyük beklentilerimiz var. İnşallah her şey çok güzel olacak. Temennimiz ve umudumuz hep bu yönde." dedi.

"Tekneler temizlendi, ağlar örüldü, boyalar yapıldı"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat da yeni sezona hazır olduklarını ifade ederek, "Tekneler temizlendi, ağlar örüldü, boyalar yapıldı. Her türlü hazırlıklar tamamlandı. Balıkçılarımız 'vira bismillah' diyerek denize açılacak. Umarım bu sene bolluk ve bereket olur. Bu aylarda balık fiyatları düşük olacak. Halkımız değerlendirmeli." diye konuştu.

Polat, balıkçılara akaryakıt konusunda destek verilmesini istedi.

Mersinli balıkçı İbrahim Polat da yaklaşık bir aydır av sezonuna hazırlandıklarını belirterek, "Bereketli bir yıl bekliyoruz. Umudumuz var. İnşallah güzel geçecek." dedi.

Hatay'daki balıkçı barınağı hareketlendi

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik Limanı Balıkçı Barınağı'nda da Akdeniz'de av yasağının sona ereceği 16 Eylül öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Balıkçılardan Hidayet Temizkan, yeni dönemin kazasız ve bereketli geçmesini dilediklerini vurgulayarak, "İnşallah bu sene iyi ve bereketli geçer. Her sene ayrı heyecan oluyor. Denizi ne kadar bilsem de yeni şeyler öğreniyorum. Akdeniz'de şu anda her türlü balık görülmüş. Genel olarak balık beklentimiz iyi." ifadelerini kullandı.

Temizkan, teknesinin denize açılmasıyla birçok çalışanının evine ekmek götüreceğinin altını çizdi.

Tevfik Okan da teknelerinin sezona hazır olduğunu belirterek, "Balık fazla olsun, ucuzlasın ve millet yesin istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA