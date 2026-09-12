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Tek kişilik dükkanında 57 yıldır saatlere ayar veriyor

Tek kişilik dükkanında 57 yıldır saatlere ayar veriyor
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- Adana'nın Karataş ilçesinde 1969'da açtığı 3,5 metrekarelik dükkanda saat tamirciliği yapan Sadık Tosun, uzun yıllardır merceği gözünden, tornavidayı elinden düşürmüyor Tosun: "İşimi bırakamıyorum, çok seviyorum"

Adana'da 76 yaşındaki saatçi Sadık Tosun, 57 yıldır yolunu tuttuğu 3,5 metrekarelik dükkanında arızalı saatlerini onartmak isteyen müşterilerine hizmet veriyor.

Bir tamircinin yanında 16 yaşında çıraklığa başlayan Tosun, zamanla mekanik ve elektronik saatlerin tamirinde ustalaştı.

Merceği gözünden, tornavidayı elinden düşürmeyen Tosun, 1969'da Karataş ilçesi Hasan Şaş Caddesi'nde dükkan açtı.

Tosun, pazar hariç her gün yolunu tuttuğu tek kişilik dükkanda müşterilerinin saatlerindeki arızaları ve eksiklikleri gideriyor.

Mesleğe ömrünü adayan Tosun, mesaisini saatlere ayar vererek geçiriyor.

Sadık Tosun, AA muhabirine, saatçiliğe adeta gönül verdiğini söyledi.

Antika saatleri onarmayı sevdiğini belirten Tosun, "Mesleğe severek başladım, aynı şekilde de devam ediyorum. Şu an gözlerimde sıkıntı var ama buna rağmen elimden geldiğince çalışıyorum. İşimi bırakamıyorum, çok seviyorum." dedi.

Tosun, saat tamirciliğinin sabır, dikkat ve yoğun emek istediğini vurguladı.

Çalışma alanının küçük olmasından dolayı zaman zaman zorluk yaşadığını dile getiren Tosun, "3,5 metrekarelik iş yerimde işimi yapmaya çalışıyorum. Maddi imkanlardan dolayı daha büyük yerde iş yapamadık. 3,5 metrekarelik bir yerde çalışmak gerçekten zor." diye konuştu.

Tosun, mesleğini sevdiği için sağlığı el verdikçe dükkanını açacağını anlattı.

Çırak bulamamaktan yakınan Tosun, "Benden sonra buralarda bu işi yapacak kimse yok. Hiç kimseyi yetiştiremedik. Zanaata özenen ve öğrenmek isteyen gençlerimiz yok. Ben gittiğim zaman kalan kişilerin mağdur olmasını istemediğim için son demime kadar bu işte mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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