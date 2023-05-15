Karacabey Haberleri - Karacabey Haber - Haberler

Kartal Belediyesi Yoğun Kullanılan Cadde ve Sokaklarda Asfalt Serim Çalışmalarına Devam Ediyor

Kartal Belediyesi Cadde ve Sokaklarda Asfalt Serim Çalışmalarına Devam Ediyor

Bursalı Yurttaştan Tepki: "Doktorlar Olmasaydı Benim Gelinim Şimdi Toprağın Altına Girecekti. Sağlıkçılar Giderse Gitsin... Sığır Gidiyor Sanki"

Bursalı Yurttaştan Tepki: "Doktorlar Olmasaydı Benim Gelinim Şimdi Toprağın Altına Girecekti. Sağlıkçılar Giderse Gitsin... Sığır Gidiyor Sanki"

Kızının saçı çekildi diye okulu bastı, müdür yardımcısını silahla vurdu "Yanlışlıkla oldu" dedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: '14 Mayıs'ta bu meydanda şükür namazı kılacağız'

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