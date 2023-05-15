Karacabey Haberleri - Karacabey Haber - Haberler

Karacabey Haberleri
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Kartal Belediyesi Yoğun Kullanılan Cadde ve Sokaklarda Asfalt Serim Çalışmalarına Devam Ediyor
Soğanıyla meşhur ilçenin belediye başkanından Kılıçdaroğlu'na: Kaç tır istiyorsanız genel merkezin önüne göndereyim
TIBBİYELİLERDEN ALKIŞLANACAK PROJE; SIRALARI POLİKLİNİK MASASI, SINIFLARI KOĞUŞA DÖNÜŞTÜRDÜLER
Bursalı Yurttaştan Tepki: "Doktorlar Olmasaydı Benim Gelinim Şimdi Toprağın Altına Girecekti. Sağlıkçılar Giderse Gitsin... Sığır Gidiyor Sanki"
Bursalı Yurttaştan Tepki: "Doktorlar Olmasaydı Benim Gelinim Şimdi Toprağın Altına Girecekti. Sağlıkçılar Giderse Gitsin... Sığır Gidiyor Sanki"
Kızının saçı çekildi diye okulu bastı, müdür yardımcısını silahla vurdu "Yanlışlıkla oldu" dedi
Bursa'da kızının saçı kesildi diye okulu basan veli, müdür yardımcısını silahla vurdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: '14 Mayıs'ta bu meydanda şükür namazı kılacağız'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Millet Terörden İnlerken, Meral Akşener Sırça Köşkünde Bakanlık Yapıyordu'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katıldı
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