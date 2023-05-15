Karacabey Haberleri - Karacabey Haber - Haberler

Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Yerel Haberler ›› Bursa ›› Karacabey Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Karacabey Haberleri

Karacabey haber, Karacabey son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Karacabey Yerel Seçim Sonuçları 2019 Karacabey Genel Seçim Sonuçları 2018 Karacabey Genel Seçim Sonuçları 2015
Futbol: Haftanın programı

Futbol: Haftanın programı

Karacabey - Dün 11:07
Kartal Belediyesi Yoğun Kullanılan Cadde ve Sokaklarda Asfalt Serim Çalışmalarına Devam Ediyor

Kartal Belediyesi Yoğun Kullanılan Cadde ve Sokaklarda Asfalt Serim Çalışmalarına Devam Ediyor

Karacabey - 12.05.2023
Kartal Belediyesi Cadde ve Sokaklarda Asfalt Serim Çalışmalarına Devam Ediyor

Kartal Belediyesi Cadde ve Sokaklarda Asfalt Serim Çalışmalarına Devam Ediyor

Karacabey - 12.05.2023
Karacabey, aromatik bitki alanında da dikkat çekiyor

Karacabey, aromatik bitki alanında da dikkat çekiyor

Karacabey - 11.05.2023
Karacabey'de Servis Minibüsü Kaza Yaptı: 8 Yaralı

Karacabey'de Servis Minibüsü Kaza Yaptı: 8 Yaralı

Karacabey - 09.05.2023
Karacabey'de servis minibüsü kaza yaptı: 8 yaralı

Karacabey'de servis minibüsü kaza yaptı: 8 yaralı

Karacabey - 09.05.2023
Bursa'da tarlaya devrilen işçi servisindeki 8 kişi yaralandı

Bursa'da tarlaya devrilen işçi servisindeki 8 kişi yaralandı

Karacabey - 09.05.2023
Servis minibüsü devrildi: 8 yaralı

Servis minibüsü devrildi: 8 yaralı

Karacabey - 09.05.2023
GİRESUN'DA BULUNAN 3 YAVRU AYININ YENİ YUVALARI BURSA

GİRESUN'DA BULUNAN 3 YAVRU AYININ YENİ YUVALARI BURSA

Karacabey - 09.05.2023
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, 'Türkiye artık eski Türkiye değil'

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, "Türkiye artık eski Türkiye değil"

Karacabey - 09.05.2023
Giresun'da bulunan 3 yavru ayı Bursa'daki barınağa getirildi

Giresun'da bulunan 3 yavru ayı Bursa'daki barınağa getirildi

Karacabey - 09.05.2023
Giresun'da Bulunan 3 Yavru Ayı, Bursa'daki Barınağa Getirildi

Giresun'da Bulunan 3 Yavru Ayı, Bursa'daki Barınağa Getirildi

Karacabey - 09.05.2023
MHP Genel Sekreteri Büyükataman: 'Türkiye artık eski Türkiye değil'

MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Türkiye artık eski Türkiye değil"

Karacabey - 09.05.2023
Bursa'daki ayı barınağında sevimli yavrulara özenle bakılıyor

Bursa'daki ayı barınağında sevimli yavrulara özenle bakılıyor

Karacabey - 09.05.2023
Hasat sonrası soğan fiyatı 7 liraya kadar düşecek

Hasat sonrası soğan fiyatı 7 liraya kadar düşecek

Karacabey - 08.05.2023
Soğanıyla meşhur ilçenin belediye başkanından Kılıçdaroğlu'na: Kaç tır istiyorsanız genel merkezin önüne göndereyim

Soğanıyla meşhur ilçenin belediye başkanından Kılıçdaroğlu'na: Kaç tır istiyorsanız genel merkezin önüne göndereyim

Karacabey - 08.05.2023
TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 5 Kırşehirspor: 0

TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 5 Kırşehirspor: 0

Karacabey - 07.05.2023
Futbol: TFF 2. Lig toplu sonuç

Futbol: TFF 2. Lig toplu sonuç

Karacabey - 07.05.2023
TIBBİYELİLERDEN ALKIŞLANACAK PROJE; SIRALARI POLİKLİNİK MASASI, SINIFLARI KOĞUŞA DÖNÜŞTÜRDÜLER

TIBBİYELİLERDEN ALKIŞLANACAK PROJE; SIRALARI POLİKLİNİK MASASI, SINIFLARI KOĞUŞA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Karacabey - 07.05.2023
Karacabey'de öğretmeni saçını çekilen kızın babası tutuklandı

Karacabey'de öğretmeni saçını çekilen kızın babası tutuklandı

Karacabey - 05.05.2023
Ana sınıfı öğretmenine saldıran şüpheli tutuklandı

Ana sınıfı öğretmenine saldıran şüpheli tutuklandı

Karacabey - 05.05.2023
Okul müdür yardımcısını bacağından vuran veli tutuklandı

Okul müdür yardımcısını bacağından vuran veli tutuklandı

Karacabey - 05.05.2023
Bursa'da okulda silahlı saldırıya uğrayan müdür yardımcısı yaralandı

Bursa'da okulda silahlı saldırıya uğrayan müdür yardımcısı yaralandı

Karacabey - 05.05.2023
Bursalı Yurttaştan Tepki: 'Doktorlar Olmasaydı Benim Gelinim Şimdi Toprağın Altına Girecekti. Sağlıkçılar Giderse Gitsin... Sığır Gidiyor Sanki'

Bursalı Yurttaştan Tepki: "Doktorlar Olmasaydı Benim Gelinim Şimdi Toprağın Altına Girecekti. Sağlıkçılar Giderse Gitsin... Sığır Gidiyor Sanki"

Karacabey - 05.05.2023
Bursalı Yurttaştan Tepki: 'Doktorlar Olmasaydı Benim Gelinim Şimdi Toprağın Altına Girecekti. Sağlıkçılar Giderse Gitsin... Sığır Gidiyor Sanki'

Bursalı Yurttaştan Tepki: "Doktorlar Olmasaydı Benim Gelinim Şimdi Toprağın Altına Girecekti. Sağlıkçılar Giderse Gitsin... Sığır Gidiyor Sanki"

Karacabey - 05.05.2023
KIZININ SAÇININ ÇEKİLDİĞİ İDDİASIYLA GELDİĞİ OKULDA MÜDÜR YARDIMCISINI VURDU

KIZININ SAÇININ ÇEKİLDİĞİ İDDİASIYLA GELDİĞİ OKULDA MÜDÜR YARDIMCISINI VURDU

Karacabey - 05.05.2023
Kızının saçının çekildiği iddiasıyla geldiği okulda müdür yardımcısını vurdu

Kızının saçının çekildiği iddiasıyla geldiği okulda müdür yardımcısını vurdu

Karacabey - 05.05.2023
Karacabey'de okul saldırısı: Müdür yardımcısı tabancayla vuruldu

Karacabey'de okul saldırısı: Müdür yardımcısı tabancayla vuruldu

Karacabey - 05.05.2023
Kızının saçı çekildi diye okulu bastı, müdür yardımcısını silahla vurdu 'Yanlışlıkla oldu' dedi

Kızının saçı çekildi diye okulu bastı, müdür yardımcısını silahla vurdu "Yanlışlıkla oldu" dedi

Karacabey - 05.05.2023
Bursa'da okulda silahlı saldırıya uğrayan müdür yardımcısı yaralandı

Bursa'da okulda silahlı saldırıya uğrayan müdür yardımcısı yaralandı

Karacabey - 05.05.2023
Bursa'da kızının saçı kesildi diye okulu basan veli, müdür yardımcısını silahla vurdu

Bursa'da kızının saçı kesildi diye okulu basan veli, müdür yardımcısını silahla vurdu

Karacabey - 05.05.2023
Otağ, yangın yönetim merkezini gökyüzüne taşıyacak

Otağ, yangın yönetim merkezini gökyüzüne taşıyacak

Karacabey - 05.05.2023
Otağ, yangın yönetim merkezini gökyüzüne taşıyacak

Otağ, yangın yönetim merkezini gökyüzüne taşıyacak

Karacabey - 05.05.2023
Otağ, yangın yönetim merkezini gökyüzüne taşıyacak

Otağ, yangın yönetim merkezini gökyüzüne taşıyacak

Karacabey - 05.05.2023
Esgin: 'Millete muhalefet olmaz'

Esgin: "Millete muhalefet olmaz"

Karacabey - 05.05.2023
Bakan Varank, Bursa Karacabey'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Bakan Varank, Bursa Karacabey'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Karacabey - 04.05.2023
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: '14 Mayıs'ta bu meydanda şükür namazı kılacağız'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: '14 Mayıs'ta bu meydanda şükür namazı kılacağız'

Karacabey - 04.05.2023
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Millet Terörden İnlerken, Meral Akşener Sırça Köşkünde Bakanlık Yapıyordu'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Millet Terörden İnlerken, Meral Akşener Sırça Köşkünde Bakanlık Yapıyordu'

Karacabey - 04.05.2023
Bursa'nın ilçelerindeki 'Galaktik Tayfa' etkinlikleri Harmancık'tan başladı

Bursa'nın ilçelerindeki "Galaktik Tayfa" etkinlikleri Harmancık'tan başladı

Karacabey - 04.05.2023
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mayıs 2023

GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mayıs 2023

Karacabey - 03.05.2023
Merinos ırkı koç 76 bin 100 liradan alıcı buldu

Merinos ırkı koç 76 bin 100 liradan alıcı buldu

Karacabey - 03.05.2023
Rakamı duyanlar inanamıyor! Damızlık koç 91 bin liraya alıcı buldu

Rakamı duyanlar inanamıyor! Damızlık koç 91 bin liraya alıcı buldu

Karacabey - 03.05.2023
Bandırma'da Damızlık Koç 91 Bin TL'ye Satıldı

Bandırma'da Damızlık Koç 91 Bin TL'ye Satıldı

Karacabey - 03.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katıldı

Karacabey - 03.05.2023
Merinos ırkı koç 76 bin 100 liradan satıldı

Merinos ırkı koç 76 bin 100 liradan satıldı

Karacabey - 03.05.2023
Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek

Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek

Karacabey - 02.05.2023
Sivasspor, kupa yarı finalinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Sivasspor, kupa yarı finalinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Karacabey - 02.05.2023
Fenerbahçe, Sivas'ta avantaj peşinde

Fenerbahçe, Sivas'ta avantaj peşinde

Karacabey - 02.05.2023
Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçının ardından

Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçının ardından

Karacabey - 30.04.2023
Kocaelispor Karacabey Belediyespor maçının ardından

Kocaelispor Karacabey Belediyespor maçının ardından

Karacabey - 30.04.2023

Gündemin nabzını tutan Haberler.com, Bursa ili Karacabey ilçesi sayfası ile Bursa ili Karacabey ilçesine ait güncel haberleri, fotoğrafları ve sondakika gelişmelerini sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait sanat, spor, politika, magazin ve eğitim konusunda yaşanan gelişmelerine yer veren şehir sayfalarında Bursa ili Karacabey ilçesi günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerini anlık olarak takip etme imkânı sunan Haberler.com, Bursa ili Karacabey ilçesi sayfasında sunduğu detay bilgilerle tüm gelişmeleri aktarıyor. Kolay ve hızlı şekilde ulaşacağınız ayrıntılı bilgilerle tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

title