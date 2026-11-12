COP31 için Antalya'ya gelen 62 katılımcı OGM'nin ormancılık merkezini gezdi

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) dolayısıyla Antalya'ya gelen farklı ülkelerden 62 katılımcı, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Döşemealtı ilçesindeki merkeze gelen Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Kaliforniya Doğal Kaynaklar Bakanı Sekreteri Wade Crowfoot, Brezilya'nın Mato Grosso eyaleti valisi Ottaviano Olavo Pivetta başta olmak üzere Meksika, İspanya, Portekiz ve Güney Afrika gibi ülkelerden 62 katılımcıyı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve ekibi karşıladı.

Karacabey, merkezin salonundaki konuşmasında, Türkiye'nin orman yangınlarına karşı??????? mücadelesi ve yanan alanların ağaçlandırılmasıyla ilgili bilgi verdi.

Her geçen gün orman yangını riskinin??????? arttığına dikkati çeken Karacabey, yangınların şeklinin değiştiğini, daha yıkıcı hale geldiğini, söndürülmesinin ve bunlarla mücadele edilmesinin daha zor olduğunu söyledi.

Buna karşılık orman yangınlarıyla mücadele şeklinin de değişmesi gerektiğini belirten Karacabey, "Orman yangınlarıyla mücadeleye temelde baktığımız zaman aslında sadece yangını söndürmek olarak değerlendirmiyoruz. Yangınlarla mücadeleyi aslında yangının çok öncesinden başlayan bir çalışma olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Ülkenin Akdeniz iklim kuşağında bulunması sebebiyle her geçen gün orman yangınlarına daha fazla maruz kalacaklarını göz önünde bulundurduklarını kaydeden Karacabey, bu kapsamda 14 yıl önce hükümet ve ormancılar olarak böyle bir tesisi hayata geçirdiklerini anlattı.

Misafirleri COP31 vesilesiyle ağırlama fırsatı bulduklarını dile getiren Karacabey, şunları kaydetti:

"COP31'in ana gündem maddesi iklim. İklim değişikliğinin en önemli unsurlarından bir tanesi aslında insanların başta ormanlar olmak üzere doğaya verdiği zarar, doğada yaptıkları tahribat. Bunun sonucunda da yangınlar ve iklim değişikliği meydana geliyor. İklim değişikliğinin en önemli panzehri, en önemli unsurlarından bir tanesi de ormanlar. İşte biz burada ormanları yangınlardan ve tüm zararlardan nasıl koruyabileceğimizin mücadelesini veriyoruz. Burada sadece Türkiye'nin ormancıları ya da Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplere eğitim vermiyoruz. Adından da anlaşılacağı üzere uluslararası bir merkez. Bugüne kadar 21 ülkeden 252 orman yangın uzmanına da eğitim vermiş bir merkez. Bu sayının daha da artmasını için çalışmalara devam ediyoruz."

Kaliforniya Valisi Newsom ise ABD'deki en güzel ama bir o kadar da zor eyaletinde valilik yaptığını söyledi.

İklimi tanıma ve farkındalık oluşması için bir araya geldiklerini belirten Newsom, şöyle konuştu:

"Karşı karşıya olduğumuz durum sıcaklığın daha sıcak, kurunun daha kuru ve yağışların daha şiddetli halini yaşıyoruz. Sonrasında art arda gelen tarihin en vahşi yangınlarını yaşıyoruz. Yangınlar ve seller nedeniyle Kaliforniya'daki yerler, yaşam tarzları, geleneklerin hepsi bununla silinip gitti. Bu durum bir şekilde iklim politikası hakkındaki sohbetleri de değiştirdi."

Konuşmaların ardından Karacabey ve ekibi, yabancı konukları tesisi gezdirerek, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele kapasitesi, eğitim altyapısı ve uluslararası işbirliği çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA