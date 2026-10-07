Bursa Karacabey'de çekici tarlaya uçtu, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Bursa'da

Kaza, Karacabey-Bandırma yolu Arız Köy mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bandırma istikametinden Karacabey istikametine giden Abdurrahman H. (61) idaresindeki 16 BNA 165 plakalı çekici ve 10NB688 plakalı yarı römork, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada yaralanan Abdurrahman H., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı