Haberler

Bursa Karacabey'de çekici tarlaya uçtu, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da Karacabey-Bandırma yolu Arız Köy mevkiinde çekici ve yarı römork, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü, Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, soruşturma başlatıldı.

Bursa'da

Kaza, Karacabey-Bandırma yolu Arız Köy mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bandırma istikametinden Karacabey istikametine giden Abdurrahman H. (61) idaresindeki 16 BNA 165 plakalı çekici ve 10NB688 plakalı yarı römork, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada yaralanan Abdurrahman H., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Resmen açıklandı! Süper Lig hakemlerinde yetki Anthony Taylor'da

TFF'de sürpriz karar! Kritik görev artık onun

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor

Hafız öğrencilere skandal sözler! Bakanlık hemen harekete geçti
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?

AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti

Cemil Tugay AK Parti'ye geçti, ünlü oyuncu görevi bıraktı
Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan

Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Mourinho'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe

Mourinho'nun başı dertte! Arda için kritik karar
Müzisyen Soner Olgun entübe edildi

Soner Olgun'dan kötü haber! Entübe edildi