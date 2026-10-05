Haberler

Bursa Karacabey'de kuyumcunun ihbarı kadını telefon dolandırıcılığından kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Karacabey'de kendisini savcı olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle altınlarını bozdurmak isteyen kadın, kuyumcunun 112'yi araması sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu. Polis ekipleri olaya müdahale etti ve vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şüphelinin isteği üzerine altınlarını bozdurmak isteyen kadın, kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, ilçede yaşayan bir kadına kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söyledi.

Telefondaki kişinin yönlendirmesiyle kuyumcuya giden kadın, altınlarını bozdurmak istedi.

Bu arada kuyumcu, kadının sürekli telefonla görüşmesinden şüphelenince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede iş yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale ederek, kadını dolandırılmaktan kurtardı.

Polis ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
10 yıllık eşinin soyadını yanlış yazdılar! Elvin Levinler'den güldüren tepki

Bali'de düğün yaptılar, Türkiye'ye dönünce soyadları değişti!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı

51 yıllık rekor tek imzayla kırıldı! Cumhuriyet tarihine geçti
Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok

Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok
Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu
Pencereden düşen çocuğu son anda yakaladı

Bunun adı mucize!
Dünyaca ünlü yıldız Üsküdar'da! Gece yarısı tek başına dolaştı

Kim olduğunu asla tahmin edemezsiniz
Adana'da trafikte tartışan iki sürücü 180 bin lira ceza yüzünden araçtan inmedi! Kavga camdan cama sürdü

Kavga ettiler ama araçtan inmediler! Sebep 180 bin liralık ceza
Bursa'da 2 kişiyi öldüren alkollü sürücü kazadan sonra arabasını sordu! 22,5 yıla kadar hapsi istendi

2 kişinin ölümüne neden oldu, yaralıları değil arabasını sordu