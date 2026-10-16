Bursa Karacabey'de şiddetli fırtına halı sahanın direklerini parçaladı

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Bursa'nın Karacabey ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde etkili olan fırtına, halı sahanın direklerini yıkarak parçaladı. Yaşanan hasar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yağış sonrası etkili olan şiddetli fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınanın şiddetine dayanamayan halı sahanın direkleri yıkılarak parçalandı. Halı sahada meydana gelen hasar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı