Karacabey'de kontrolden çıkan TIR tarlaya uçtu, 61 yaşındaki sürücü yaralandı

Karacabey'de kontrolden çıkan TIR tarlaya uçtu, 61 yaşındaki sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karacabey-Bandırma kırsalındaki Arız Mahallesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında kontrolden çıkan TIR tarlaya uçtu. Kazada devrilen TIR'ın 61 yaşındaki sürücüsü yaralanarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.
BURSA'nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR'ın, kontrolden çıkıp tarlaya uçması sonucu sürücü yaralandı.
Kaza saat 14.00 sıralarında Karacabey-Bandırma kırsal Arız Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karacabey yönüne giden Abdurrahman H. (61) yönetimindeki 16 BNA165 plakalı TIR, kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan tarlaya uçtu. Kazada TIR devrilirken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdurrahman H. Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.