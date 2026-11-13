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Denizin ortasında can pazarı! Fırtınanın ortasında balıkçılar imdadına böyle yetişti

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Denizin ortasında can pazarı! Fırtınanın ortasında balıkçılar imdadına böyle yetişti Haber Videosunu İzle
Denizin ortasında can pazarı! Fırtınanın ortasında balıkçılar imdadına böyle yetişti
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Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında motoruna halat dolanması sonucu fırtınada mahsur kalan katamaranın imdadına balıkçılar yetişti. Teknede bulunan bir kişinin yardım çağrısı üzerine harekete geçen balıkçılar, katamaranı yedekleyerek güvenli şekilde limana ulaştırdı. Fırtınanın ortasındaki can pazarı ve zamanla olan yarış kameraya anbean yansıdı.

  • Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında bir katamaranın pervanesine fırtınada güverteden sarkan halat dolandı ve tekne denizin ortasında mahsur kaldı.
  • Kaptan Ali Alakuş'un telsizle yardım çağrısı üzerine Kurşunlu Mahalle Muhtarı Kadir Civelek'in koordinasyonuyla balıkçılar Cemal Baba isimli tekneyle denize açılarak katamaranı halatla yedekleyip kıyıya çekti.
  • Saat 15.05'te başlayan olay, katamaranın saat 17.30 sıralarında güvenli şekilde Kurşunlu Limanı'na ulaştırılmasıyla yaralanma olmadan sona erdi.

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, motoruna halat dolanması nedeniyle alabora tehlikesi geçiren katamaran ve kaptanı Ali Alakuş, balıkçıların müdahalesiyle kurtarıldı.

DENİZİN ORTASINDA MAHSUR KALDI

Olay, saat 15.05 sıralarında Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir katamaranın pervanesine fırtınada güverteden sarkan halat dolandı. Bunun üzerine fırtınada gidemeyen ve denizin ortasında mahsur kalan kaptan telsizde yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısı Kurşunlu Limanı'na ulaştı.

BALIKÇI TEKNESİ YARDIMA KOŞTU

Çağrının ardından Kurşunlu Mahalle Muhtarı Kadir Civelek, liman kooperatifiyle irtibata geçerek kurtarma çalışmalarını organize etti. Bölgedeki balıkçılar da vakit kaybetmeden Cemal Baba isimli balıkçı teknesiyle denize açılarak mahsur kalan katamaranın yardımına koştu.

LİMANA ULAŞTIRILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan balıkçılar, katamaranı halatla yedekleyerek kıyıya doğru çekmeye başladı. Deniz ortasında başlayan kurtarma çalışması, saat 17.30 sıralarında katamaranın güvenli şekilde Kurşunlu Limanı'na ulaştırılmasıyla sona erdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Zor anlar yaşayan denizci balıkçılara ve muhtara teşekkür ederken, operasyonu başarıyla tamamlayan balıkçılar da derin bir nefes aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Bu lodosta ölümden kurtulmuş.Hayatını bu adamlara borçlu

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