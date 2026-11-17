Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, COP31 kapsamındaki "Entegre Orman Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı"na şu ana kadar 30'a yakın ülkenin destek verdiğini belirterek, iklim değişikliğiyle birlikte yangınların artık tüm ülkeleri tehdit eder hale geldiğini söyledi.

Karacabey, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye öncülüğünde orman yangınlarıyla mücadelede uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla başlatılan Entegre Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı'nı AA muhabirine değerlendirdi.

Eylem planının Türkiye'nin öncülüğünde, Brezilya ve Güney Kore'nin eş yürütücülüğünde hayata geçirildiğini belirten Karacabey, orman yangınlarına karşı küresel dayanıklılığın artırılması ve ülkeler arasında bilgi, tecrübe ve kaynak paylaşımının güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Eylem planının zirvenin en somut çıktılarından biri olduğunu vurgulayan Karacabey, "Orman yangınlarıyla mücadelede Entegre Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı, Bakanımızın başkanlık ettikleri toplantıyla kabul edilmiş oldu. Şu ana kadar 30'a yakın ülke bu eylem planını desteklediğini, katıldığını açıkladı. Tamamen gönüllülük esasına dayalı, katılımcılığı hedef alan bu eylem planını desteklediklerini açıkladılar." diye konuştu.

Karacabey, artık orman yangınlarının hiçbir ülkenin tek başına mücadele edebileceği boyutta kalmadığını, uluslararası işbirliklerinin yapılması gerektiğini, devletlerin birbirlerinin tecrübelerinden istifade ederek, tecrübelerini paylaşarak, yangınlarla mücadelede başarılı olabileceğini dile getirdi.

Orman yangınlarıyla mücadelede, önleyici tedbirlere daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Karacabey, şunları kaydetti:

"Hem toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, dikkatli olunması bakımından önemli. Özellikle yangınlar sırasında tecrübe paylaşımı değil, yangın öncesindeki eğitimlerin de birlikte yapılması, ortak hareket edilmesi konusu temel olarak gündeme gelen konular arasında yer aldı. Orman yangınları şimdiye kadar daha çok Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkeleri tehdit eden bir çevre felaketiydi ancak iklim değişikliğiyle beraber bu tehlike artık kuzeye doğru, Avrupa'da daha önceki yıllarda hiç yangınla karşılaşmamış ülkeleri de tehdit eder duruma geldi. Bütün bunlar, orman yangınlarıyla mücadelede uluslararası işbirliğinin hem yangın söndürme sırasında hem de yangın öncesinde yapılacak çalışmaların ne kadar zorunlu hale geldiğini gösteriyor."

"Türkiye'nin 187 yıllık ormancılık tecrübesinden yararlanmak istiyorlar"

Çok fazla ülkeden eylem planına ilgi olduğunu belirten Karacabey, şöyle devam etti:

"Özellikle Türkiye'nin 187 yıllık ormancılık tecrübesinden, orman yangınlarıyla mücadelede kullandığı teknolojiden, yapay zeka destekli karar destek sistemlerinden ve yangın yönetim sisteminden faydalanmak istediklerini, özellikle İHA'larla yaptığımız ormanları gözetleme çalışmalarını o teknolojiyi kendi ülkelerinde de uygulamak istediğini birçok ülkeden duyduk. Bu ülkemiz adına sevindirici fakat dünya ormancılığı adına da çok önemli bir adım. Bu tür birliktelikler, tecrübe paylaşımları, başta yangınlar olmak üzere ormanların birçok felaketten korunmasının, ormanları koruyarak da çevrenin, insanlığın geleceğinin ve iklimin korunmasının önemini gösteriyor."

Karacabey, iklim zirvesi dolayısıyla ormanların ve ormancılığın önemini gösterme imkanı bulduklarını ve Antalya Eylem Planı'nın "Uygulama COP"u bakımından en güzel örneklerinden olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA