Bursa’da kaçak avcılığa suçüstü

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde su ürünlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, yasak bölgede avlandığı tespit edilen 1 kişiye idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen 23 çuval su ürünü ise doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, yasak bölgede avlandığı belirlenen 1 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Denetimler sırasında ele geçirilen 23 çuval su ürünü ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Gerekli işlemlerin ardından su ürünleri yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve doğal yaşamın korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı