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Fethiyespor yarın İnegölspor deplasmanında Mustafa Ceviz'le ilk maçına çıkacak.

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Fethiyespor yarın İnegölspor deplasmanında Mustafa Ceviz'le ilk maçına çıkacak.
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Fethiyespor, Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenildikten sonra Sat Karafırtınalar'la yollarını ayırıp Mustafa Ceviz yönetimindeki ilk maçına yarın İnegölspor deplasmanında çıkacak. İnegöl İlçe Stadı'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Fethiyespor'un 4, İnegölspor'un 1 puanı var.

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta son maçında evinde Karacabey Belediyespor'a 1-0 kaybedip teknik direktör Sat Karafırtınalar'la yollarını ayıran Fethiyespor, yeni çalıştırıcısı Mustafa Ceviz yönetimindeki ilk maçına yarın İnegölspor deplasmanında çıkacak. İnegöl İlçe Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Gaziemir Spor'u 2-0 yenerek eleyen Fethiyespor ligde 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik 3 mağlubiyetle 4 puan toplarken; 1 beraberlik, 3 yenilgi alan İnegölspor'un ise 1 puanı bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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