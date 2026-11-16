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Bursa Karacabey'de TIR kazasında hayatını kaybeden Sudenaz Yiğit Ankara'da defnedildi

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Bursa Karacabey'de TIR kazasında hayatını kaybeden Sudenaz Yiğit Ankara'da defnedildi
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Bursa Karacabey'de hafif ticari aracın TIR'a çarptığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sudenaz Yiğit (20), Ankara'da toprağa verildi. Yiğit için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde hafif ticari aracın köprülü kavşaktan yola çıkan TIR'a çarptığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sudenaz Yiğit (20) Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün meydana gelen kazada Murathan M.A.'nın (25) kullandığı 07 AGV 373 plakalı hafif ticari araç, köprülü kavşaktan yola çıkan Zafer A. yönetimindeki 45 BAB 682 plakalı TIR'a çarptı. Ağır yaralanan Sudenaz Yiğit, kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu'nda Gıda Teknolojileri Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sudenaz Yiğit için Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yiğit'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede, Sudenaz Yiğit'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yiğit'in cenazesi, öğle kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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