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Karacabey'de Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası 204 sporcuyla sürüyor

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Karacabey'de Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası 204 sporcuyla sürüyor
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, 21 ilden 204 sporcunun katılımıyla 2'nci gününde devam ediyor. Şampiyona, yarın yapılacak madalya töreniyle sona erecek.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, 2'nci gününde 21 ilden 204 sporcunun katılımıyla devam ediyor. 10 kategoride düzenlenen şampiyona, yarın yapılacak madalya töreniyle sona erecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Karacabey Belediyesi Spor Tesisleri'nde düzenlenen ve 3 gün sürecek Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası'na devam edildi. Geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcuların katıldığı organizasyonda, kadınlar ve erkekler farklı kategorilerde dereceye girmek için yarıştı. Şampiyonanın 2'nci gününde 50 lb ve 70 lb (libre) yay sertliği kategorilerinde mücadele eden kadın ve erkek okçuların ekipman kontrolleri yapıldı. Hakem onayının ardından 18-49 yaş ile 17 yaş üzeri kategorilerindeki sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. Atış turlarının ardından hakem heyeti eşliğinde ölçüm ve ok toplama işlemleri gerçekleştirildi.

'GÜZEL REKORLAR ÇIKACAK UMUDUNU TAŞIYORUZ'

Etkinlikte konuşan Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naşit Gündoğan, müsabakalara Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katıldığını belirterek, "Yarışmalara 204 sporcu katıldı. Organizasyonla birlikte yaklaşık olarak, hakemlerle ve organizasyon heyetiyle birlikte 300'e yakın şu anda katılımcı var. Yarışmalarımız 11 kategoride olup devam etmekte. İnşallah burada bugün güzel rekorlar çıkacak umudunu taşıyoruz. Bundan sonraki yarışmalarda da yine federasyon olarak biz burada olmayı planlıyoruz" dedi.

Şampiyonanın son günü olan 25 Ekim'de, kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporculara madalyaları Türkiye Okçuluk Federasyon Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun da katılımıyla düzenlenecek törende verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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