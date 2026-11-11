Bursa Karacabey'de denetimde 3,5 ton kaçak kum şırlanı ele geçirildi

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, yasak bölgede avlandığı belirlenen yaklaşık 3,5 ton kaçak kum şırlanı ele geçirildi. Canlı olarak ele geçirilen kum şırlanları yeniden denize bırakıldı.

Karacabey ilçesi Yeniköy sahilinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ile Yeniköy Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, avlanması yasak olan bölgede çıkarıldığı belirlenen yaklaşık 3,5 ton sahipsiz kum şırlanı ele geçirildi.

Canlı olduğu tespit edilen kum şırlanları, ekiplerin çalışmasıyla yeniden doğal yaşam alanları olan denize bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı