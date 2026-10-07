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Karacabey Belediyespor, Galata Spor'u penaltılarda 5-3, toplamda 7-5 eledi

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Karacabey Belediyespor, Galata Spor'u penaltılarda 5-3, toplamda 7-5 eledi
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Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda Karacabey Belediyespor, normal süresi 1-1 ve uzatmaları 2-2 biten maçta Galata Spor Kulübü'nü penaltılarda 5-3, toplamda 7-5 mağlup etti. Bu sonuçla Karacabey Belediyespor adını bir üst tura yazdırdı.

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda Karacabey Belediyespor normal süresi 1-1 bitti. Uzatmalarda da iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 biten maçta Karacabey Belediyespor penaltılarda toplamda 7-5 skorla galip gelerek adını bir üst tura yazdırdı.

Türkiye Ziraat Kupası 2'nci Tur karşılaşmaları kapsamında Karacabey Belediyespor ile Galata Spor Kulübü, Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karacabey Belediyespor'un gollerini 69'uncu dakikada öne geçti. Mücadeleye devam eden Galata Spor Kulübü, 90+4'de Doğan Çamlı'nın golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca uzatmalara geçildi. Uzatmalarda ilk devrenin 96'ncı dakikasında Karacabey Belediyespor Sabrican Vural'ın golüyle tekrar öne geçti. Konuk takım bu goldan sadece 2 dakika sonra, 98'inci dakikada Muhammed Sipahiler'le skorda tekrar dengeyi sağladı. Uzatma dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında 5-3 skor elde eden Karacabey Belediyespor, rakibini toplamda 7-5 skorla eleyerek Türkiye Kupası'nda yoluna devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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