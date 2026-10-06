Gökçe Alkan'ı kim öldürdü? Mustafa Bağ kimdir, kaç yaşında?

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Gökçe Alkan'ın Bursa'nın Karacabey ilçesinde hayatını kaybetmesinin ardından olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan Mustafa Bağ gündeme geldi. 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken Mustafa Bağ'ın yaşı, kimliği ve gözaltı sonrası hukuki durumu merak ediliyor. “Mustafa Bağ kaç yaşında?”, “Mustafa Bağ kimdir?” ve “Mustafa Bağ tutuklandı mı?” soruları araştırılırken, olayla ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUSTAFA BAĞ KİMDİR?

Mustafa Bağ, 24 yaşında ve Gökçe Alkan ile sevgili olduğu iddia edilen kişidir. Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşanan olay öncesinde Bağ ile 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın otomobille ormanlık bölgeye gittikleri öğrenildi.

İddiaya göre önceki gece saat 22.00 sıralarında ormanlık alanda bulunan otomobilde ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesinin ardından Bağ'ın yanında bulunan bıçakla Gökçe Alkan'a saldırdığı öne sürüldü. Olay sırasında Alkan'ın boynundan yaralandığı ve yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökçe Alkan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın ardından ormanlık alandan ayrılarak mahalleye giden Mustafa Bağ'ın çevredeki kişilerden ilçe merkezine gitmek için yardım istediği ve tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği belirtildi. Bağ'ın da olay sırasında boyun bölgesinden yaralandığı ve vücudunda kesik bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Bağ, yaraları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Mustafa Bağ'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

MUSTAFA BAĞ KAÇ YAŞINDA?

Gökçe Alkan'ın hayatını kaybettiği olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan Mustafa Bağ'ın 24 yaşında olduğu öğrenildi. Bağ'ın olay öncesinde Alkan ile birlikte Karacabey'deki ormanlık alana gittiği ve burada tartışma yaşandığı belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Bağ'ın boyun bölgesindeki kesik nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle incelendiği öğrenildi.

MUSTAFA BAĞ TUTUKLANDI MI?

Gökçe Alkan'ın yaşamını yitirdiği olayın ardından Mustafa Bağ jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Boyun bölgesindeki yaralanma nedeniyle hastanede tedavi gören Bağ'ın adli süreci takip ediliyor.

Bağ'ın tedavisinin tamamlanmasının ardından soruşturma kapsamında işlemlerinin devam etmesi bekleniyor.

GÖKÇE ALKAN'IN EĞİTİMİ VE AİLESİ

Karacabey'deki olayda yaşamını yitiren 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın bu yıl Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı'ndan mezun olduğu ve mezuniyetinin ardından iş aradığı öğrenildi.

Ailesinin üç kız çocuğundan en küçüğü olan Alkan'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Cenaze sonrasında açıklama yapan Alkan'ın dayısı Can Akbay, ailenin büyük bir acı yaşadığını ifade ederek adalete güvendiklerini söyledi. Akbay, olayın şüphelisinin en ağır cezayı almasını istediklerini dile getirdi.