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Bursa Karacabey'de TIR'a çarpan araçtaki Sudenaz Yiğit öldü, 3 kişi yaralandı

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Bursa Karacabey'de TIR'a çarpan araçtaki Sudenaz Yiğit öldü, 3 kişi yaralandı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde İzmir Yolu'ndaki kavşakta hafif ticari aracın TIR'a çarpması sonucu Uludağ Üniversitesi öğrencisi Sudenaz Yiğit (20) hayatını kaybetti. Kazada araçtaki 3 kişi yaralanırken TIR sürücüsü Zafer A. gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki üniversite öğrencisi Sudenaz Yiğit (20) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Karacabey ilçesi İzmir Yolu Kırsal Seyran Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Murathan M.A.'nın (25) kullandığı 07 AGV 373 plakalı hafif ticari araç, köprülü kavşaktan yola çıkan Zafer A.'nın kullandığı 45 BAB 682 plakalı TIR'a çarptı. Kazada Murathan M.A.'nın yanı sıra araçta bulunan Ergün Y. (24), Eylül S.U. (19) ve Sudenaz Yiğit yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sudenaz Yiğit, burada hayatını kaybetti. Zafer A. gözaltına alınırken, Ankara Altındağlı olan Sudenaz Yiğit'in Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu'nda Gıda Teknolojileri Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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