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Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde yeni Karacabey Merinosu kuzuları doğdu

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Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde yeni Karacabey Merinosu kuzuları doğdu
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Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde Ülkesel Karacabey Merinosu Projesi kapsamında yeni kuzular dünyaya geldi. Doğum sezonunun başlaması sevinçle karşılandı; kuzuların sağlıklı büyütülmesi hedefleniyor.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Ülkesel Karacabey Merinosu Projesi kapsamında yeni kuzular dünyaya gelmeye başladı. Enstitüde doğum sezonunun başlaması sevinçle karşılandı.

Bandırma'da küçükbaş hayvancılık alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmaları kapsamında sürdürülen Ülkesel Karacabey Merinosu Projesi'nde yeni doğumlar gerçekleşti. Enstitü bünyesinde dünyaya gelen kuzularla birlikte doğum sezonunun hareketli dönemi başladı.

Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, yeni kuzuların dünyaya gelmesiyle birlikte üretim sezonunda bereketli bir döneme girildiği belirtildi. Doğumların başlaması, enstitü çalışanları tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Karacabey Merinosu yetiştiriciliği kapsamında yürütülen çalışmalar, Bandırma'nın küçükbaş hayvancılık alanındaki araştırma ve üretim faaliyetleri açısından önem taşıyor.

Enstitü bünyesinde doğan kuzuların sağlıklı şekilde büyütülmesi ve yetiştirme çalışmalarının sürdürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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