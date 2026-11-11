BTSO Başkanı Matlı, Karacabey, Gemlik ve Mustafakemalpaşa heyetlerini ağırladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Karacabey, Gemlik ve Mustafakemalpaşa'daki oda ve borsaların başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. İlçelerin ekonomik potansiyelinin Bursa'nın üretim ve ticaret gücünün ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Başkan Matlı, "Bursa'mızın ekonomik gücü, merkezde ve ilçelerimizde ortaya konulan emeğin ve üretimin bir bütün olarak değerlendirilmesinden geliyor. Her ilçemiz farklı sektörlerde sahip olduğu birikim ve imkanlarla şehrimizin gelişimine katkı sağlıyor. İlçelerimizin potansiyeli Bursa'nın ortak gücüdür." dedi.

BTSO'nun yeni görev dönemi dolayısıyla gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretlerinde, ilçe ekonomilerinin gündemindeki konular, üretici ve tüccarların beklentileri ile kurumlar arasında geliştirilebilecek iş birlikleri değerlendirildi. Görüşmelerde ayrıca, BTSO'nun hizmet ve projelerinin ilçelerdeki işletmelere daha etkin şekilde ulaştırılması ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların koordinasyon içinde yürütülmesi üzerinde duruldu.

Karacabey iş dünyasından BTSO'ya ziyaret

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tüydeş ve Meclis Başkanı Sadettin Tezyener başkanlığındaki heyet, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu'nu ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Topuk ve Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen'in de katıldığı buluşmada, Karacabey'de faaliyet gösteren işletmelerin beklentileri, bölgenin ekonomik gelişimi ve iki oda arasındaki ilişkilerin ilerleyen dönemde nasıl geliştirilebileceği değerlendirildi. Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan ve beraberindeki heyet de Başkan Matlı'ya yeni görevi dolayısıyla başarı dileklerini iletti. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Eker'in de hazır bulunduğu ziyarette, ilçenin tarım ve gıda üretimindeki kapasitesi, tarımsal ürünlerin ticari değerinin artırılması ve üreticilerin pazara erişim imkanları üzerinde duruldu. Başkan Matlı ayrıca Karacabey Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Atıl ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde esnaf ve sanatkarların finansmana erişimde karşılaştığı sorunlar ile ticari faaliyetlerini etkileyen ekonomik gelişmeler yer aldı.

"Karacabey'in ihtiyaçlarını yakından biliyorum"

Karacabey'in ekonomik ve sosyal yaşamında uzun yıllara dayanan bir geçmişi bulunduğunu ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, ilçenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Matlı, "İş hayatımın önemli bir bölümünü Karacabey'de geçirdim. Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası'nda Meclis Üyeliği ve Meclis Başkan Yardımcılığının ardından Yönetim Kurulu Başkanı olarak uzun yıllar görev yaptım. Bu süreçte üreticimizin, tüccarımızın ve esnafımızın karşılaştığı sorunları, beklentilerini ve çözüm arayışlarını yakından tanıma fırsatım oldu. Karacabey, tarımı, hayvancılığı, gıda sanayisi ve ticaretiyle Bursa ekonomisinde çok güçlü bir yere sahip. Bugün BTSO çatısı altında üstlendiğimiz sorumlulukla Karacabey dahil bütün ilçelerimizin ekonomik gelişimine katkı sunmak için çalışacağız. İlçe oda ve borsalarımızın gündemini Bursa'nın gündeminden ayrı düşünmüyoruz." diye konuştu.

"Gemlik, Bursa'nın dünyaya açılan kapılarından biri"

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu ve yönetim kurulu üyeleri, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gemlik'in sanayi altyapısı, limanları ve dış ticaretteki konumunun öne çıktığı görüşmede, bölgedeki işletmelerin rekabet şartları ve lojistik faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik konular değerlendirildi. Gemlik'in Bursa'nın uluslararası ticaretinde stratejik bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Başkan Matlı, "Bursa'da üretilen pek çok ürünün dünya pazarlarına ulaşmasında Gemlik limanlarının çok büyük bir rolü var. Güçlü sanayi altyapısı ve lojistik imkanlarıyla Gemlik, şehrimizin dış ticaret kapasitesini doğrudan etkileyen bir merkez. Bu nedenle ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerin lojistik altyapı, ulaşım ve rekabetçilik alanındaki beklentileri Bursa iş dünyasının da öncelikleri arasında yer alıyor. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odamızla bu alanlarda yakın temas içinde olacağız." dedi.

"Üreticimizin emeği katma değere dönüşmeli"

Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Akkoyunlu ve Meclis Başkanı Mustafa Tokçalar başkanlığındaki heyet, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu'nu ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler'in de katıldığı görüşmede, Mustafakemalpaşa'nın tarımsal üretimdeki güçlü konumu, ürünlerin değerlendirilmesi ve tarıma dayalı ticaretin geliştirilmesine ilişkin konular gündeme geldi. Tarımsal üretimin daha yüksek katma değere dönüştürülmesinin Bursa ekonomisine önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Başkan Matlı, "Mustafakemalpaşa, verimli toprakları ve üretim çeşitliliğiyle Bursa'nın tarımsal gücüne büyük katkı sağlıyor. Ticaret borsasında uzun yıllar görev yapmış biri olarak, üreticimizin emeğinin karşılığını almasının ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Bizim için asıl mesele, tarlada başlayan emeğin işlenerek daha yüksek değer kazanması ve güçlü ticari bağlantılarla pazara ulaşmasıdır. Tarımsal üretimi, gıda sanayisini ve ticareti birbirini tamamlayan alanlar olarak değerlendiriyoruz. Mustafakemalpaşa Ticaret Borsamızla üreticilerimizin ve işletmelerimizin bu süreçten daha fazla pay almasını sağlayacak çalışmalara odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

"Bursa'nın bütün ilçeleriyle güçlü bir ekonomik yapı oluşturacağız"

Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa'nın ekonomik gelişiminde ilçe oda ve borsalarının üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti. Her bölgenin farklı ihtiyaçları ve gelişim alanları bulunduğunu belirten Matlı, "Bursa'nın ekonomik yapısını güçlü kılan, farklı alanlarda uzmanlaşmış ilçelerimizin birbirini tamamlayan üretim ve ticaret kapasitesidir. Tarımda, sanayide, lojistikte ve ticarette elde ettiğimiz başarıların kalıcı olması, bu potansiyeli doğru değerlendirmemize bağlı. İlçe oda ve borsalarımız, bulundukları bölgelerde iş dünyasının ihtiyaçlarını en yakından takip eden kurumlar. Biz de BTSO olarak bu kurumlarımızla iletişimimizi güçlü tutarak sorunların çözümünde ve yeni fırsatların değerlendirilmesinde birlikte hareket etmek istiyoruz. Bursa'nın hangi ilçesinde olursa olsun, üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan ve ticarete katkı sunan herkesin bu şehrin geleceğinde payı var. Hedefimiz, Bursa'nın bütün ilçeleriyle geliştiği ve ekonomik kazanımların daha geniş kesimlere ulaştığı bir yapıyı güçlendirmek." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı