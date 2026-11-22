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İş bulmak amacıyla yaklaşık 4 ay önce İstanbul'a gelen ve Kadıköy İskelesi'nde denizde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Cenk Kula, memleketi Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

İstanbul Kadıköy İskelesi'nde sabah saatlerinde denizde bir kişinin olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin 20 yaşındaki Cenk Kula olduğu belirlendi.

Ailesinin İstanbul Numune Hastanesi morgunda teşhis ettiği Kula'nın yaklaşık 4 ay önce iş bulmak amacıyla İstanbul'a geldiği öğrenildi. Gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Karacabey ilçesi Bakırköy Mahallesi Muhtarı Cengiz Kula'nın oğlu olduğu öğrenilen Cenk Kula'nın cenazesi, bugün memleketi Bursa'nın Karacabey ilçesine getirildi. Bakırköy Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Kula, dualar eşliğinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Cenk Kula'nın vefatı ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı