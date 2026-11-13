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Bursa Karacabey'de fırtınada mahsur kalan katamaran balıkçılar tarafından kurtarıldı

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Bursa Karacabey'de fırtınada mahsur kalan katamaran balıkçılar tarafından kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Bursa Karacabey'de fırtınada mahsur kalan katamaran balıkçılar tarafından kurtarıldı
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Bursa Karacabey'de motoruna halat dolanan katamaran fırtınada mahsur kaldı; balıkçılar tarafından yedeklenerek Kurşunlu Limanı'na ulaştırıldı. Olayda yaralanma olmazken denizci balıkçılara ve muhtara teşekkür etti.

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında motoruna halat dolanması sonucu fırtınada mahsur kalan katamaranın imdadına balıkçılar yetişti. Teknede bulunan bir kişinin yardım çağrısı üzerine harekete geçen balıkçılar, katamaranı yedekleyerek güvenli şekilde limana ulaştırdı. Fırtınanın ortasındaki can pazarı ve zamanla olan yarış kameraya anbean yansıdı.

Olay, saat 15.05 sıralarında Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir katamaranın pervanesine fırtınada güverteden sarkan halat dolandı. Bunun üzerine fırtınada gidemeyen ve denizin ortasında mahsur kalan kaptan telsizde yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısı Kurşunlu Limanı'na ulaştı.

KURTARMA ÇALIŞMASI ORGANİZE EDİLDİ

Çağrının ardından Kurşunlu Mahalle Muhtarı Kadir Civelek, liman kooperatifiyle irtibata geçerek kurtarma çalışmalarını organize etti. Bölgedeki balıkçılar da vakit kaybetmeden Cemal Baba isimli balıkçı teknesiyle denize açılarak mahsur kalan katamaranın yardımına koştu.

Kısa sürede olay yerine ulaşan balıkçılar, katamaranı halatla yedekleyerek kıyıya doğru çekmeye başladı. Deniz ortasında başlayan kurtarma çalışması, saat 17.30 sıralarında katamaranın güvenli şekilde Kurşunlu Limanı'na ulaştırılmasıyla sona erdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Zor anlar yaşayan denizci balıkçılara ve muhtara teşekkür ederken, operasyonu başarıyla tamamlayan balıkçılar da derin bir nefes aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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