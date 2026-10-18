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Nesine 2. Lig'de 7. hafta tamamlandı, Muşspor Ankaraspor'u 4-2 yendi

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Nesine 2. Lig'de 7. hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Beyaz Grup'ta Muşspor Ankaraspor'u 4-2 yenerken Kırmızı Grup'ta Adana 01 FK Karacabey Belediyespor'u 4-0 mağlup etti; iki grupta da haftanın sonuçları netleşti.

Futbolda Nesine 2. Lig'in 7. haftası tamamlandı.

Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Efor Çay Erbaaspor-Çorluspor 1947: 0-1

68 Aksaray Belediyespor- Adana Demirspor: 2-0

GMG Kastamonuspor-Isbaş Isparta 32 Spor : 2-2

İnegöl Kafkasspor-Sebatspor: 2-1

Somaspor-Aliağa Futbol: 1-2

Muşspor- Ankaraspor : 4-2

Kırmızı Grup

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Serikspor: 4-1

Adana 01 FK- Karacabey Belediyespor: 4-0

Ekinciler İskendersunspor-52 Orduspor: 0-2

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Sakaryaspor: 1-2

Kütahyaspor-12 Bingölspor: 2-2

Kırklarelispor-Ankara Demirspor: 2-4

Kaynak: AA
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