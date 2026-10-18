Nesine 2. Lig'de 7. hafta tamamlandı, Muşspor Ankaraspor'u 4-2 yendi

Nesine 2. Lig'de 7. hafta tamamlandı, Muşspor Ankaraspor'u 4-2 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de 7. hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Beyaz Grup'ta Muşspor Ankaraspor'u 4-2 yenerken Kırmızı Grup'ta Adana 01 FK Karacabey Belediyespor'u 4-0 mağlup etti; iki grupta da haftanın sonuçları netleşti.
Futbolda Nesine 2. Lig'in 7. haftası tamamlandı.
Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Efor Çay Erbaaspor-Çorluspor 1947: 0-1
68 Aksaray Belediyespor- Adana Demirspor: 2-0
GMG Kastamonuspor-Isbaş Isparta 32 Spor : 2-2
İnegöl Kafkasspor-Sebatspor: 2-1
Somaspor-Aliağa Futbol: 1-2
Muşspor- Ankaraspor : 4-2
Kırmızı Grup
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Serikspor: 4-1
Adana 01 FK- Karacabey Belediyespor: 4-0
Ekinciler İskendersunspor-52 Orduspor: 0-2
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Sakaryaspor: 1-2
Kütahyaspor-12 Bingölspor: 2-2
Kırklarelispor-Ankara Demirspor: 2-4