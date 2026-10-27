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Bursa Karacabey'de sağanak nedeniyle Boğazköy'de dere taştı, ekipler sevk edildi

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Bursa Karacabey'de gece saatlerinden beri etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Boğazköy Mahallesi'nde derenin taşması üzerine bölgeye BUSKİ ve belediye ekipleri sevk edildi, çalışmalar sürüyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede gece saatlerinden beri etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Boğazköy Mahallesi'nde bir derenin taşması üzerine bölgeye Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Karacabey Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin taşkından etkilenen bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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