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Bursa Karacabey'de yağmur sonrası gökkuşağı vatandaşlara görsel şölen sundu

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Bursa Karacabey'de yağmur sonrası gökkuşağı vatandaşlara görsel şölen sundu Haber Videosunu İzle
Bursa Karacabey'de yağmur sonrası gökkuşağı vatandaşlara görsel şölen sundu
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde yağmurun ardından güneşin açmasıyla gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Renkleriyle ilçede görsel şölen oluşturan gökkuşağı, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi ve objektiflere yansıdı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yağmurun ardından güneşle birlikte gökyüzünde beliren gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Karacabey ilçesinde yağışın ardından güneşin açmasıyla oluşan gökkuşağı, gökyüzünü adeta renk cümbüşüne çevirdi. Kırmızıdan mora kadar uzanan renkleriyle kendini gösteren gökkuşağı, ilçede güzel görüntüler oluşturdu. Gökyüzünde bir süre boyunca tüm renkleriyle görülen gökkuşağı, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken ortaya çıkan renkli manzara objektiflere de yansıdı. Yağmur ve güneşin aynı anda etkili olduğu anlarda ortaya çıkan gökkuşağı, ilçede görsel şölen yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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