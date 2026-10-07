Haberler

Bursa Karacabey'de kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 Ekim'de 18 yaşındaki kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı, tedavisinin ardından hakimlikçe tutuklandı. Olay, Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan tartışmada zanlının kız arkadaşını bıçaklayıp kendisine zarar vermesiyle yaşanmıştı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 4 Ekim'de Gökçe Alkan'ı (18) bıçaklayarak öldüren, kendisini de yaralayan zanlı M.B. (24) hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanlık alana otomobille giden Gökçe Alkan ile erkek arkadaşı M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, Gökçe Alkan'ı bıçaklayıp, kendisine de zarar vermişti.

Daha sonra mahalleye yaya olarak giden şüpheli M.B'nin karşılaştığı kişilere durumu anlatması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Yaralı haldeki şüpheli M.B. ise hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
TFF tarafından 3 puanı silinen Ankaragücü Başkanı Alparslan'dan ilginç çıkış

TFF tarafından 3 puanı silinen ünlü başkandan ilginç çıkış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi

Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu

Dünyanın beklediği açıklamayı sonunda yaptı
Arjantin'de tarihi veda! Lionel Messi son kez formayı giydi

Dünya bu olayı konuşuyor! Dün gece tarihi anlar yaşandı
Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Kayyumun yönettiği belediyeye operasyon! Sağ kolu da gözaltında
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı

Uçakta skandal görüntü! Sesleri duyan yolcular harekete geçti
ABD ordusunda 65 yıl sonra bir ilk! İnfaz tarihini açıkladılar

Dünyanın kilitlendiği tarihi infaz için geri sayım başladı
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı

Ne yapıyorsun Emirhan?