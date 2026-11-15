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Bursa Karacabey'de zeytinler nedeniyle otomobil bariyerlere çarptı; 1 kişi yaralandı

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Bursa Karacabey'de zeytinler nedeniyle otomobil bariyerlere çarptı; 1 kişi yaralandı
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Bursa Karacabey'de Karacabey-Bandırma karayolu Karasu Mahallesi mevkiinde yola dökülen zeytinler nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da yola dökülen zeytinler nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Karacabey-Bandırma karayolu Karasu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Metin B. yönetimindeki 10 NB 350 plakalı otomobil, yola dökülen zeytinler nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kayan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Oğuz B. (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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